ಜುಲೈ 29 ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಈ ರಾಶಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ
ಜುಲೈ 29 ರ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಗಳು ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ?
ಜುಲೈ 29 ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜುಲೈ 29 ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಸಂವಹನವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಜುಲೈ 29 ರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಗುರು-ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮರಳಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಜುಲೈ 29 ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 29 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಜುಲೈ 29 ರ ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಶಾಶ್ವತ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಧನೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.