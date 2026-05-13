ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
Budh Gochar 2026 In Taurus Horoscope may 14 ಬುಧನು ಮೇ 14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಬುಧ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಉಳಿತಾಯ, ಹಣ ಗಳಿಕೆ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಖರ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ಖರ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು.
ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಬುಧನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ವೃತ್ತಿ, ಗೌರವ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು, ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಖರ್ಚುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕೆಲಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಧನು ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.