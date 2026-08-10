ದುರಾದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವ 5 ರಾಶಿಗಳು ಇವು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಮತ್ತು ಬೆರೆಯುವವರು. ಅವರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಇತರರ ಗಮನ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಳದಿ ತಾಯಿತವು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರು. ಅವರು ಇತರರ ನೋವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಯೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಢ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ತಾಯಿತವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ತಾಯಿತವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಿಸುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ತಾಯಿತವು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಳು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕನಸಿನಂತಹ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ತಾಯಿತವು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.