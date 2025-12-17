2025ರ ಕೊನೆಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ
Last new moon brings happiness to these zodiac 2026 ರ ಕೊನೆಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ೩:೪೩ ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ .
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂತೋಷವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಆಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿಜವಾದ ಪವಾಡವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಕಷ್ಟ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನೆ ಅಥವಾ "ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ" ಎಂದು ನೀವು ನಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದಿದ್ದದ್ದು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು, ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಇದು. ಅದು ಬಂದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.