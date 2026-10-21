ರಾವಣನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು?
ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ವಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾವಣನ ಲಂಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು 'ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾವಣನಿಗೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆ ಒಲಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು?
ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ. ಮೊದಲ ಕಥೆಯು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯ ಭವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಆಗಮನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕಥೆಯು ಲಂಕೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ರಾವಣನ ಮಲಸಹೋದರ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಒಮ್ಮೆ ಶಿವನು ವಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಶಿವನು ದೇವರುಗಳ ದೈವಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಿದ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು. ಇದು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಲಂಕಾ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾವಣನಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸೇರಿತು?
ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ..ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರಾವಣನನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.. ರಾವಣನು ಲಂಕೆಯ ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಶಿವನಿಂದ ಅದೇ ಚಿನ್ನದ ನಗರವನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಶಿವನು ರಾವಣನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಂಕೆ ರಾವಣನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡು ಲಂಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಶಪಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಲಂಕಾದ ಕಥೆ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ..
ಚಿನ್ನದ ಲಂಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಯು ರಾವಣ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ರಾಮಾಯಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ.. ಕುಬೇರನನ್ನು ಋಷಿ ವಿಶ್ರವನ ಮಗ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಮಲಸಹೋದರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಬೇರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಲಂಕೆಯನ್ನು ಮೂಲತಃ ಕುಬೇರ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಳಿದನು. ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ವಿಮಾನ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನೂ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ರಾವಣನು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ..ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಯಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡನು. ರಾವಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಲಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವೂ ಅವನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.
ರಾವಣನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಗರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ.. ಹನುಮಂತನು ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳ ಭವ್ಯವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಂಕೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹನುಮಂತನು ಅದರ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ..ರಾವಣನು ಲಂಕೆಯನ್ನು ಬಲವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದನು. ನಂತರದ ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣವು ಅವನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಲಂಕೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.