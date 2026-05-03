ಶನಿ, ಗುರು, ರಾಹು, ಕೇತುಗಳ ಅಬ್ಬರ! 2027ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
Astrology Predictions 2027 ಶನಿ, ಗುರು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2027ರವರೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಗುರು, ರಾಹು, ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿ ಗುರು ರಾಹು ಕೇತು ಸಂಚಾರ
ಕರ್ಮ ಕಾರಕನಾದ ಶನಿ ದೇವನು 2027ರ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುವು 2026ರ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಕಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ರಾಹು ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ, ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ನಂತರ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ 2027ರ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶನಿಯು 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುರುವು 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ರಾಹು 11ನೇ ಮನೆಯಾದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೇತು 5ನೇ ಮನೆಯಾದ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು, ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಸಹೋದರರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಉತ್ತಮ ವರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಂತರ 11ನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ವಸ್ತು, ಆಭರಣ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂದಗತಿ ದೂರವಾಗಿ, ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ, ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 2027ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಯಲಿವೆ. ಮಾವ ಅಥವಾ ಮೈದುನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ತೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಆದಾಯವು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ.
