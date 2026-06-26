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- ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆ 6 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ... ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಚಲ ಅದೃಷ್ಟ!
ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆ 6 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ... ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಚಲ ಅದೃಷ್ಟ!
ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗಗಳು! ಆ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಅಚಲವಾದ ರಾಜಮನೆತನದ ಸುಖಗಳು
ಮಹಾಯೋಗ
ಜುಲೈ 1, 2 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಾಯೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಗಂಡುರಿ ರಾಜಶುಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕನಸು ಕಾಣದ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂರು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಲ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಚ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಈ ರಾಶಿಯ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರಾತಂಕದ ಜೀವನವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.