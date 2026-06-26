- Home
- Astrology
- Thread: ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಬಡತನ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ
Thread: ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಬಡತನ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ
ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಮುಂತಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ದಾರಗಳಿವೆ. ಯಾವ ದಾರ ಬಡತನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೇ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ದಾರ
ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲಾಗುವ ಈ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ ದೋಷಗಳು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜನರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಪು ದಾರ
ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಪುರೋಹಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾರವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ತುಂಬುವ ಈ ಕೆಂಪು ದಾರವು ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ ದಾರ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾರವು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಕಪ್ಪು ದಾರ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕವರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ದಾರ ಧರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತರರ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡತನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅದೃಶ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ದಾರ
ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ದಾರಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಸಿರು ದಾರವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಿಳಿ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಲವಾದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಕೇಸರಿ ದಾರ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕೇಸರಿ ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಕೋಪವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.