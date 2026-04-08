ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಶುಭ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಸಂತೋಷ
Akshaya Tritiya 2026 horoscope shubh yog ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ
ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಶುಕ್ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನ, ಇದು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ವೃಷಭ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದ ಜೊತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡತಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಹೊಸ ಮನ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.