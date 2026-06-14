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- ಜುಲೈ 10 ರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗದ ಅಶುಭ
ಜುಲೈ 10 ರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗದ ಅಶುಭ
Surya chandra vyatipat yog 2026 ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 12 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗ
ಜುಲೈ 10, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:53 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸೇರಿ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:27 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವಿವಿಧ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ 10, 2026 ರ ನಂತರ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ನೀವು ಅವರಿಂದ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕಳಪೆ ಪ್ರಗತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಮಕರ
ನೀವು ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಕಿವಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 10, 2026 ರ ನಂತರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು.