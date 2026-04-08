3 ದಿನದ ನಂತರ ಚಂದ್ರ ರಾಹುನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಷ್ಟ
Grahan yog 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹವು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು
ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಶನಿಯ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ; ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರ ಆಗಮನವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು.