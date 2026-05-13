3 ದಿನಗಳು, 3 ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ
Conjunction of mars and sun ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಲ ಯುತಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಹಗಳು, ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಜನರಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮಯವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಧ ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇ 12 ರಿಂದ ಮೇ 15 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇಬ್ಬರೂ 15 ರಂದು ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ 15 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ನಂತರ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮಂಗಳವು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ, ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಗೌರವ, ಖ್ಯಾತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲವೇ?
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.