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- ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಇಂದ್ರ ಯೋಗ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಇಂದ್ರ ಯೋಗ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಶಕ್ತಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇಂದ್ರ ಯೋಗ
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 30, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:19 ಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಜುಲೈ 1, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:04 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಂದ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವಳ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆಸ್ತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರವೇ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವು ದುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಈ ಸಂತೋಷವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.