ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ
ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಯವರಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಜಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲಾಭದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವು ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಹಿಳಾ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.