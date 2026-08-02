ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ; ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಡಬಲ್
Shadashtak yog 2026; ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, 'ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಗಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜುಲೈ 16, 2026 ರಿಂದ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಖಗೋಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ . ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಅಶುಭ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, 'ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಠೋರತೆ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ.