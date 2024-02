ಈ 5 ವಿಧದ ರೇಶ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿಸುತ್ತವೆ..

ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ರೇಶ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಈ 5 ರೀತಿಯ ರೇಶ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸದಾ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ರಾಜಮನೆತನದ ಅದ್ಧೂರಿತನ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೀಮಂತದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮೆರುಗು ಬರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ರೇಶ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ನೀರೆಯರಿಂದ.

Kanjivaram

ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಡ್ರೇಪಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೊಬಗುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.



ಬನಾರಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳವರೆಗೆ ಈ 5 ರೀತಿಯ ರೇಶ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿರಲೇಬೇಕು.



ಬನಾರಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು

ನೀವು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರೇಖಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿ. ಅವರು ಬನಾರಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಶ್ಮೆ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬನಾರಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯು ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಗಳು. ಭಾರತೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಜರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ತೂಕಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಡ್ರೆಪಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಸೀರೆಗಳು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಭರಣ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಇವು.

ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅವುಗಳು ವಿವರವಾದ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು

ಕಾಂಜೀವರಂ ಅಥವಾ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ದಪ್ಪ, ಗಾಢವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಂಜೀವರಂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಝರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು

ಮುಗಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಸ್ಸಾಂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮುಗಾ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನ ಚಿನ್ನದ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಪೈಸ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಚಂದೇರಿ ರೇಷ್ಮೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಚಂದೇರಿ ಸೀರೆಗಳು ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಚಂದೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಂದೇರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಧುವಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.