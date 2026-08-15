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ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತೊಳೆಯಲು 5 ಟಿಪ್ಸ್, ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ!

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು.
women Aug 15 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini
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ಮಹಿಳೆಯರ ಫೇವರಿಟ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ

ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಸೀರೆಯ ಹೊಳಪು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಹೊಳಪು 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಲ್ಲದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.

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ಸೀರೆ ಯಾವಾಗ ತೊಳೆಯಬೇಕು?

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಉಟ್ಟ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಸೀರೆ ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಓದಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಪಿನಿಂದ ಸೀರೆ ತೊಳೆದರೆ ಅದರ ಹೊಳಪು ಮಾಸಿ ಹೋಗಬಹುದು.

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ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮುಖ್ಯ

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತೊಳೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೀರೆ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಿದರೆ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.

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ವಿನೆಗರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ

ಸೀರೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸೀರೆಗೆ ತಗುಲಿದ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

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ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ

ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಬೇಡಿ. ಒಣಗಿಸಲು ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ.

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ಸೀರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ

ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸಾದಾ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

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