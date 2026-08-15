ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದರ ಹೊಳಪು 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಲ್ಲದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಉಟ್ಟ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಸೀರೆ ತೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಓದಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಪಿನಿಂದ ಸೀರೆ ತೊಳೆದರೆ ಅದರ ಹೊಳಪು ಮಾಸಿ ಹೋಗಬಹುದು.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತೊಳೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೀರೆ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಿದರೆ ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಸೀರೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸೀರೆಗೆ ತಗುಲಿದ ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಬೇಡಿ. ಒಣಗಿಸಲು ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸಾದಾ ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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