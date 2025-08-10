ಈ 'ಪಿಕ್'ನಲ್ಲಿರೋ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್!
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Youtube print shot/Suresh production
ಈ ಬಾಲನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಹಲವು ಹೀರೋಗಳು, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಬಾಲನಟರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲನಟ ಈಗ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Facebook / Venkatesh
ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್
`ಪ್ರೇಮ್ ನಗರ್` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಲನಟರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ವಾಣಿಶ್ರೀ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು.
