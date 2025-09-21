- Home
ನರೇಶ್ರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಆ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು?
ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್, ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನರೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸದಾ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಟನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಇದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನರೇಶ್ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನರೇಶ್, ಆಕೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದ ಹೀರೋ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನರೇಶ್, ಈಗ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನೆಯ 'ಬ್ಯೂಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. ನಟ ನರೇಶ್ಗೂ ಒಂದು ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸರಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಶ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ, ದಿವಂಗತ ನಟಿ ವಿಜಯನಿರ್ಮಲಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನರೇಶ್ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
'ಫಾಕ್ಸ್' ಅಂತ ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನರೇಶ್, 'ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು 'ನರಿ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ನರಿ' ಅಂದರೆ ನರಿ. ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 'ಫಾಕ್ಸ್' ಅಂತ ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ನಾರಿ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುದ್ದಾಗಿ 'ನಾರಿಗಾ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಕರೆದಾಗ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದರು. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಆ್ಯಂಕರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನರೇಶ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ
ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ನರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಶ್ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸರು ಎಂದರೆ 'ರಾಯ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಗೆಬಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆ
ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಸಂಬಂಧ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ 'ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.