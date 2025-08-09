ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್; ನೋಡಿದವ್ರು ಏನಂತಾರೆ?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪ್ರಿ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Instagram/Rajamouli
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. SSMB 29 ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Instagram/Rajamouli
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಖಳನಾಯಕ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ SSMB 29 ಚಿತ್ರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
Image Credit : Instagram/Rajamouli
SSMB 29 ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಡಗಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕಾಣದಂತೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಲುಕ್ ಅಡಗಿದೆ.
Image Credit : Instagram/ Mahesh babu
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿವೀಲ್
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಆಳ, ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : x/ Mahesh Babu
ಮಹೇಶ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕಾಣದಂತೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಲುಕ್ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ, ತ್ರಿಶೂಲ, ನಂದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹೇಶ್ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.
