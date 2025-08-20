ಆಫೀಸ್ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಟಿಗಳು, ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ !
ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓಡಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಕೂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಕ್ರೇಜ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭರತದ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಕೂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
TVS Jupiter
ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ
ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ 93,797 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 6 ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು 16 ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 109.7cc, BS^6 2.0 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 7.88PS ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 8.8NM ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
Honda Activa
ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
124 ಸಿಸಿ ಬಿಎಸ್ 6 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 8.3 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.4 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ 81,090. ಇದು 55 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Hero Destiny
ಹೀರೋ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ 80,450 ಆಗಿದೆ. ಇದು 124 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 9.1 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.04 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 50 ರಿಂದ 55 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Yamaha Fascino
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಮಹಾ ಫ್ಯಾಸಿನೊ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 80,750 ರೂ. ಇದು 125cc ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 8.2PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.3NM ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು 60 ರಿಂದ 65 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Suzuki Access
ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಬೆಲೆ, ಮೈಲೇಜ್, ಎಂಜಿನ್.
124 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 8.7 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 10 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟಿ 55 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 83,800 ರೂ. ಆಗಿದೆ.