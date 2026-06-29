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- ಮೇಷ ದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಜಾತಕ, ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಮೇಷ ದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಜಾತಕ, ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
Daily horoscope 29 june 2026 ಜೂನ್ 29, 2026 ರ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಬಹುದು. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ನೆನಪು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗರೂಕತೆಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಡೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಸೆಯೂ ಈಡೇರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ದುಃಖ
ತುಲಾ:
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು
ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಂಬವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಬಿಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಳವಳಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಸಂತೋಷ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವು ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.