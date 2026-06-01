ಜಾತಕ 1 ಜೂನ್ 2026 ಸೋಮವಾರ ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 6 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ
Horoscope today 1st june 2026 ಇಂದು ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 1, 2026 ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಂದು ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಸಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸುರಿಮಳೆ ತರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡೇರಬಹುದು, ಅದು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹಳೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಮಯ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಆತುರದ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇತರರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು.
ತುಲಾ:
ಇಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ವಾಹನ ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖವು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಒಂಟಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ನಗು, ಮೋಜು ಮತ್ತು ಆನಂದದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೋ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇವರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.