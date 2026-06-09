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- ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಜಾತಕ, ಭಜರಂಗಬಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ
ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಜಾತಕ, ಭಜರಂಗಬಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ
9 June 2026 Horoscope Today ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೂನ್ 9, 2026 ರ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಗಳಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಯಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಂದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು.
ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಾನಿಕಾರಕ
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮುಂದೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಹವಾಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.