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- ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಜುಲೈ 17: ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲ
ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಜುಲೈ 17: ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲ
Today prediction ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಸವಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೂ, ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಆಗಮನವು ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತುರಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನೆರೆಹೊರೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಆತುರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ
ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಗೌರವಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೇಟಿ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸಂತೋಷಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.