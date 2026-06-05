- Home
- Astrology
- Daily Horoscope
- ನಾಳೆ ಜೂನ್ 6, 2026 ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದಿನ, ಅದೃಷ್ಟ
ನಾಳೆ ಜೂನ್ 6, 2026 ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದಿನ, ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 6 June 2026 Saturday ನಾಳೆ, ಜೂನ್ 6, ಶನಿವಾರ ಗುರು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಎಂಬ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಮೂರು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಋಚಕ್, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಹಂಸಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಜೂನ್ 6
ಜೂನ್ 6 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ, ಮಂಗಳನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬುಧನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ, ಶನಿವಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜೂನ್ 6 ಶನಿವಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಾಶಿಚಕ್ರ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಜೊತೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಾಶೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.