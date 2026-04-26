ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ
26 April 2026 Saturday ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಈ ಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:14 ರಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವಿವಾಹಿತ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಗು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಾಲ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲ ನೀಡಿದರೆ, ನೀವು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಣ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಬಯಕೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಡಿ.
ಹೂಡಿಕೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬಹುದು.
ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ನೀವು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಸಂತೋಷ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಪೋಷಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಆಯಾಸ ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಹಣ ಉಳಿಸಿ; ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.