ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 23 April 2026 Thursday lucky zodiac signs ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ: ಗುರುವಾರ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಜೋಡಣೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.