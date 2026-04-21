ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರು ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 21 april 2026 ಚಂದ್ರನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಗುರುವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನೀವು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪರಿಚಿತರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ದತ್ತಿ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದತ್ತಿ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.