ಇಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:05 ರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಶುರು
Rashifal 20 April 2026 Monday ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ: ಈ ಶುಭ ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 ರಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:05 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 02:08 ರವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ವೈವಾಹಿಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದು ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಭಾವನೆಗೆ ದೂಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮಕರ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಹಣ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುವೊಂದು ಕದಿಯಲ್ಪಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚಿತ ಸಮಯ ಸಿಗಬಹುದು.