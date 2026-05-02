ಇಂದು ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮೇ 2 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಶನಿ (ಶನಿ) ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ (ಶುಕ್ರ) ನಡುವಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೋಡಣೆಯು ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಹಣ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ಅದು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇತರರಿಂದ ಕಠಿಣ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಮಿಥುನ
ಈ ದಿನ ಯಾವುದೂ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನೊಬ್ಬ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕ
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮುರಿಯಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ನೀವು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಅಸಮಾಧಾನ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿ
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯೂ ಸಹ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಸೂಕ್ತ ಜೋಡಿ ಸಿಗಬಹುದು
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮುರಿದುಬಿಡಬಹುದು, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಜೋಡಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ಕಾಲು ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.