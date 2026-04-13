ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ರಾಜ ಪಂಚಕಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
13 April 2026 Monday ಸೋಮವಾರ 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಂದು ರಾಜ ಪಂಚಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಭ ಸಮಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪಂಚಕಯೋಗದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:17 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:43 ರವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಣಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ.
ಹಣದ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಹಣದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಖಚಿತ. ಸಂಜೆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಮನವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನವು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಳುವ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕಿರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೋಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.