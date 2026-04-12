- Home
- Astrology
- Daily Horoscope
ಇಂದು ರವಿವಾರ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಜೊತೆ ರಾಜ ಪಂಚಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಅದೃಷ್ಟ
ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಇಂದು ಎಳಗ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:59 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪಂಚಕ ಯೋಗವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:08 ರಿಂದ 07:44 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 11:26 ರಿಂದ 01:16 ರವರೆಗೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 13) ಇರು್ತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026) ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಹಣ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮಾತು ಕೇಳದಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ನೀವು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026) ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026) ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತುರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026) ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026) ದೇಹದ ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಮುರಿಯಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ದಿನ
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಅವಿವಾಹಿತರು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026) ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.