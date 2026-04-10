ಇಂದು ರಾಜ ಪಂಚಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 10 april 2026 friday ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ ಪಂಚಕ (ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಭಾಗ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:21 ರಿಂದ 6:54 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10:01 ರಿಂದ 12:20 ರವರೆಗೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 11) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026) ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಿರಿ.
ದಿನವಿಡೀ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಲು ಬಯಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026) ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026 ರಂದು ಆರೋಗ್ಯವು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಇತರರಿಂದ ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜಗಳವಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026) ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳು
ಧನು ರಾಶಿ
ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026) ಆರೋಗ್ಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಹಳೆಯ ಜಗಳಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು.
ಹಣದ ಕೊರತೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.