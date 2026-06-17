ದಿನಭವಿಷ್ಯ; ಇಂದು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾದಿದೆ? ಇಂದಿನ ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17 ಜೂನ್ 2026: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾದಿವೆಯೇ? 17 ಜೂನ್ 2026, ಬುಧವಾರದಂದು 12 ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
113
Image Credit : Getty
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
17.06.2026, ಬುಧವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕಟಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ, ಮೀನ - ಈ 12 ರಾಶಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
213
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ, ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ದಿಢೀರ್ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮನೆ, ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ.
313
Image Credit : others
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಲಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು.
413
Image Credit : OTHERS
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
513
Image Credit : OTHERS
ಕಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಪ್ತರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
613
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವಿರಿ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಾಧಾರಣ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
713
Image Credit : OTHERS
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
813
Image Credit : OTHERS
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಸಾಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.
913
Image Credit : OTHERS
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
1013
Image Credit : OTHERS
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
1113
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ಬೇಡ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ.
1213
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಆಪ್ತರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹರಿದುಬರಲಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.
1313
Image Credit : OTHERS
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿವೆ.
Latest Videos