ಇಂದು ಚೈತ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿಶೇಷ ದಿನ, 8 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ
ಮೇ 1, 2026 (ಚಿತ್ತಿರೈ 18, ಶುಕ್ರವಾರ) ರಂದು ಬರುವ ಚಿತ್ರ ಪೌರ್ಣಮಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಅವತಾರ ದಿನ ಹಾಗೂ ಅಂಬಿಕೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದಿನವೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಚಿತ್ರಾ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನದಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಪರಿಹಾರ: ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದು ಸೇವಿಸಿ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಹೋದರರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಲಾಭ ತರಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಲಿವೆ. ಪರಿಹಾರ: ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಡವಿಟ್ಟ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಂದುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರ ದೇವರ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇತರರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ. ದೇಹದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಪರಿಹಾರ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.