WPLನ ಹೊಸ ತಾರೆ: ಯಾರು ಈ 16ರ ಹರೆಯದ ಚೋಟಿ ಶಫಾಲಿ
ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ದಿಯಾ ಯಾದವ್ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ 'ಚೋಟಿ ಶಫಾಲಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಹೊಸ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಿದೆ ಐಪಿಎಲ್
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅನೇಕರು ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪುರುಷರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್19 ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಯಾಣ ಮೂಲದ ದೀಯಾ ಯಾದವ್
ಹೌದು ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀಯಾ ಯಾದವ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 16ರ ಹರೆಯದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮೂಲತಃ ಹರಿಯಾಣದವರು. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಭಿತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಚೋಟಿ ಶಫಾಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ದಿಯಾ ಈಗ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಆಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ದೀಯಾ ಯಾದವ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು WPL 2026 ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ WPL
2026 ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಿನ್ನು ಮಣಿ ಬದಲಿಗೆ ದೀಯಾ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿಯಾ
ದಿಯಾ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಅವರ ಸ್ಥಿರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹಿಳಾ U-15 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ದೀಯಾ ಯಾದವ್ ಅವರು ಏಕದಿನ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 96.33 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 578 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗಮನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಥವನ್ನು ಮರು ರೂಪಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಜೇಯ 213 ರನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
130 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ದಿಯಾ
ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಯಾದವ್ ಸುಮಾರು 130 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ಭೀತ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೀಯಾ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಚೋಟಿ ಶಫಾಲಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್-ಸೈಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ WPLಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಾಯಕಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ದಿಯಾ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದು ದಿಯಾ ಯಾದವ್ ಮೇಲಿನ ಬಲವಾದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು, ದಿಯಾ ಯಾದವ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕತೆಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ.
ದೀಯಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಅಂಡರ್ 15ನಿಂದ ಅಂಡರ್ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಅಂತರ-ವಲಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ದಿಯಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ರಚನೆಯು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೀಯಾ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ WPL ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
