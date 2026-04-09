ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಹೆಡ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ! ಬುಮ್ರಾ ಎದುರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ!
15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಅಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಆಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ವೈಭವ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್-ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಧೈರ್ಯದ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿತು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎರಡು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು.
ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆ
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರಿಗೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಆರಂಭ
ತನಗೆ ಬುಮ್ರಾ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ವೈಭವ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿದರು. ಈ ಶಾಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಬುಮ್ರಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಕ್ಕರು. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾರ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಿ, ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂದಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವೈಭವ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ.
ಗಿಲ್ vs ಬುಮ್ರಾ
ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 34 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಗಿಲ್ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ಅಭಿಷೇಕ್ vs ಬುಮ್ರಾ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 17 ರನ್ ಮತ್ತು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮಾತ್ರ.
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ vs ಬುಮ್ರಾ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬುಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಇವರ ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪೂರನ್ vs ಬುಮ್ರಾ
ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಕೂಡ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂರನ್ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು vs ಬುಮ್ರಾ
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಜು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 64 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಸಂಜು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಬುಮ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
