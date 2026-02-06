- Home
- Sports
- Cricket
- ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಚಚ್ಚಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಗೊತ್ತಾ? 14 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು?
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಚಚ್ಚಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಗೊತ್ತಾ? 14 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು?
ಐಪಿಎಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
16
Image Credit : INSTA/vaibhav_sooryavanshi09
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ:
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ 14 ವರ್ಷದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ (IPL) ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಅನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. 15 ಬೌಂಡರಿ, 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 175 ರನ್ಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಈ ಎಡಗೈ ಓಪನರ್, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ, ಐಪಿಎಲ್ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
26
Image Credit : Getty
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿವರಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷ. 2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, 2026ರ ಸೀಸನ್ಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ (1.1 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಅವರು 2.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದ್ಯ 219ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
36
Image Credit : Instagram/vaibhav_sooryavanshi09
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ದೇಶೀಯ ಆಟದ ಆದಾಯಗಳು
ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10,500 ರೂ. ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಚ್ ಬೆಹಾರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ವೈಭವ್, ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಹುಡುಗ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
46
Image Credit : X/@ImTanujSingh
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಏಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 206.55 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 252 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ 'ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಸನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ (Tata Curvv) ಕಾರು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆದರೆ, 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಓಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
56
Image Credit : ANI
ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಶತಕ
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನೂರರ ಗಡಿ ತಲುಪಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (30 ಎಸೆತ) ನಂತರ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ, ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ವೇಗದ ಯೂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
66
Image Credit : Instagram/vaibhav_sooryavanshi09
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ($0.7 - $1.3 ಮಿಲಿಯನ್) ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಶುಲ್ಕ, ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos