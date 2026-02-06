- Home
- ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ವೈಭವ್! 30 ಸಿಕ್ಸರ್, 41 ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಟೂರ್ನಿಯ ಟಾಪ್ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 175 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
16
Image Credit : Getty
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (ಭಾರತ)
ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್. ಅದೂ ಕೂಡಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅವರು 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ (7 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್) 439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ 175 ರನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ವೈಭವ್ 62.71ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 169.49ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 30 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 41 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಫೈನಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ ವೈಭವ್ 264 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
26
Image Credit : Getty
ಫೈಸಲ್ ಖಾನ್ ಶಿನೋಜಾದ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ)
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಸಲ್, 6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 435 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 163 ರನ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 87.00. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು.
36
Image Credit : Getty
ಬೆನ್ ಮೇಯಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 399 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 191 ರನ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 79.80. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮೇಯಸ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು.
46
Image Credit : Getty
ವಿರನ್ ಚಾಮುಡಿತ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಈ ಆಟಗಾರ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 310 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 192 ರನ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು 62.00 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 122.04 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
56
Image Credit : Getty
ಥಾಮಸ್ ರೂ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಥಾಮಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 299 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 110 ರನ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಬಹುದು.
66
Image Credit : Getty
ಜೇಸನ್ ರೌಲ್ಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೇಸನ್ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 280 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜೇಯ 125 ರನ್ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್. ಅವರು ತಲಾ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 70.00.
