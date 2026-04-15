ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಟಾಪ್-6 ತಂಡಗಳಿವು! ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಡಿಬಡಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ IPL ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವಿಂದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಟಾಪ್-6 ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
1. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: 31 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್
ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನವರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 31 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆದ ತಂಡ ಎನ್ನುವ ಕುಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
2. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: 27 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್
ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಹಾಗೂ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನವರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡವಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ 27 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
3. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು: 26 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 26 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
4. ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್: 25 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್
ಮೂರು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು 25 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆಲೌಟ್ ಆದ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಜಂಟಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
5. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: 25 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್
ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೂಡಾ 25 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಜತೆ ಜಂಟಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
6. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: 20 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್
ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಬಾರಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
