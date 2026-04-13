ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸ: ಮೊದಲ ಬಾಲ್, ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ, ಮೊದಲ ಸ್ಟಂಪ್! ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಹಾನಿ
ಐಪಿಎಲ್ ಈಗ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಮೆಗಾ ಲೀಗ್ 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಬೌಲ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರು ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿ ಯಾರು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಎಂಬಂತಹ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್
ಐಪಿಎಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾರದ್ದು?
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಯಾರು?
2008ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಕೆಆರ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಟಂಪ್ ಯಾರದ್ದು?
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತ ತಂಡವೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.