- Home
- Sports
- Cricket
- Top 5 Richest Cricketers in World 2026: ಸಚಿನ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ನಡುವೆ ನಂಬರ್ 1 ಕುಬೇರ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
Top 5 Richest Cricketers in World 2026: ಸಚಿನ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ನಡುವೆ ನಂಬರ್ 1 ಕುಬೇರ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್-ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಾರರು, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ವಿಶ್ವದ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗಳು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್-ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಆಟಗಾರರು, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು? ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಭಾರತ):
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (Sachin Tendulkar) ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ದಶಕ ಕಳೆದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 1,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು ₹1,400 ಕೋಟಿ ($170 ಮಿಲಿಯನ್)
2. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಭಾರತ):
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (Virat Kohli) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಟಗಾರ. ಸುಮಾರು 1,050 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಐಪಿಎಲ್ ವೇತನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಇವರ ಪ್ರಭಾವವು ಇವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹1,050 ಕೋಟಿ ($125 - 127 ಮಿಲಿಯನ್)
3. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (ಭಾರತ):
'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್' ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ (Mahendra Singh Dhoni) ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1,050 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಧೋನಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಪಿಎಲ್ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ, ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅವರು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹1,050 ಕೋಟಿ ($111 - 127 ಮಿಲಿಯನ್)
4. ಜಾಕ್ ಕಾಲಿಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ):
ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜಾಕ್ ಕಾಲಿಸ್ (Jacques Kallis) ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ವಿವಿಧ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಸುಮಾರು 580 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹580 ಕೋಟಿ ($70 ಮಿಲಿಯನ್)
5. ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ):
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (Ricky Ponting) ಸುಮಾರು 580 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ-ಪೇಯ್ಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹580 ಕೋಟಿ ($65 - 70 ಮಿಲಿಯನ್)
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.