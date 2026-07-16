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- ರೋಹಿತ್-ಸಚಿನ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ದ್ರಾವಿಡ್ ನಂಬರ್ 1; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್-10 ಆಟಗಾರರು
ರೋಹಿತ್-ಸಚಿನ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ದ್ರಾವಿಡ್ ನಂಬರ್ 1; ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್-10 ಆಟಗಾರರು
ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೇ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್
ಇಂದು ಕಾರ್ಡಿಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದು ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 14ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ 10 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (Rahul Dravid) 1996 To 2011
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ: 46
ರನ್: 2645
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 217
ಸರಾಸರಿ: 55.1
ಸೆಂಚುರಿ: 8
ಫಿಫ್ಟಿ: 15
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (Virat Kohli) 2011 To 2026
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ:58
ರನ್: 2642
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 148
ಸರಾಸರಿ: 40.03
ಸೆಂಚುರಿ: 3
ಫಿಫ್ಟಿ: 18
ಸಚಿನ ತೆಂಡಲ್ಕೂರ್ (Sachin Tendulkar) 1990 To 2011
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ: 43
ರನ್: 2626
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 193
ಸರಾಸರಿ: 49.54
ಸೆಂಚುರಿ: 7
ಫಿಫ್ಟಿ: 12
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (Rohit Sharma) 2009 T0 2026
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ:47
ರನ್: 2298
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 140
ಸರಾಸರಿ: 49.55
ಸೆಂಚುರಿ: 9
ಫಿಫ್ಟಿ: 10
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ (Sourav Ganguly) 1996 To 2007
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ: 36
ರನ್:1949
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 183
ಸರಾಸರಿ: 47.53
ಸೆಂಚುರಿ: 4
ಫಿಫ್ಟಿ: 12
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ (MS Dhoni) 2007 To 2019
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ: 60
ರನ್: 1869
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 92
ಸರಾಸರಿ: 37.38
ಸೆಂಚುರಿ: 0
ಫಿಫ್ಟಿ: 16
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (Ravindra Jadeja) 2009 -2025
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ: 44
ರನ್: 1644
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 107*
ಸರಾಸರಿ: 44.43
ಸೆಂಚುರಿ: 2
ಫಿಫ್ಟಿ:11
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (KL Rahul) 2018-2026
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ: 29
ರನ್: 1643
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 149
ಸರಾಸರಿ: 41.07
ಸೆಂಚುರಿ: 6
ಫಿಫ್ಟಿ: 6
ಸುನೀಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (Sunil Gavaskar) 1971 To 1986
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ: 34
ರನ್: 1583
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 221
ಸರಾಸರಿ: 36.81
ಸೆಂಚುರಿ: 2
ಫಿಫ್ಟಿ: 11
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ (Shikar Dhawan) (2013-2022)
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯ: 33
ರನ್: 1478
ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್: 125
ಸರಾಸರಿ: 39.94
ಸೆಂಚುರಿ: 4
ಫಿಫ್ಟಿ:0
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