- Home
- Sports
- Cricket
- ಸತತ 3 ವರ್ಷ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೂ ಬಾರದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್? ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮಣೆ!
ಸತತ 3 ವರ್ಷ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೂ ಬಾರದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್? ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮಣೆ!
ಸತತ 3 ವರ್ಷ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೂ ತಲುಪದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಕೋಚ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ, ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ದ್ರಾವಿಡ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (IPL) ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸತತ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಅವರ ಯುಗ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಸಿಎಸ್ಕೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಕೋಚ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್.
ಹೌದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ:
1. ಅಪಾರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸ:
ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಭಾರತ ಎ ತಂಡ, ಅಂಡರ್-19 ತಂಡ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಅವರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಆಧುನಿಕ ಟಿ20 ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:
ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ 'ಡೇಟಾ' ಆಧಾರಿತ ಆಟವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತು, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿಪುಣರು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
3. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ:
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಶಕದವರೆಗೆ ಆಡಬಲ್ಲ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ (NCA) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯುವ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಲು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಂತಹ ದಕ್ಷ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚೋ, ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಆಗಮನವು ಅಷ್ಟೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಲು ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ 'ದಿ ವಾಲ್' ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹರಾಜಿನ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.