ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲೋ ಹುಡುಗ..ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 10 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿ.
ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
1. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಭಾರತ)
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದಾಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ಸೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನಗುಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
3. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
4. ಬಾಬರ್ ಅಜಂ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್-ಭಾರತ
5. ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ, ವಿನಯಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (ಭಾರತ)
ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
7. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
8. ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 40ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಭಾರತ
9. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ತಮ್ಮ ಸರಳ ಆದರೆ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
10. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ಭಾರತ)
ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್, ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ದಾಡಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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