ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 5 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ತಂಡಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 418 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 414 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ. 1948ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 404 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 1976ರಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 403 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್ ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 395 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
WPL 2026 ಹರಾಜು: ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಆಗಲಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿವರು
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರಿವರು!
ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್-5 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿವರು
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸದ 5 ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿವರು!