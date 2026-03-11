- Home
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಐಸಿಸಿ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್..
ಭಾರತ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ಹೀಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ತಂಡ ಮಿಂಚಿದೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 8) ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 96 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರ 'ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್' ಅನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಇಯಾನ್ ಬಿಷಪ್, ಇಯಾನ್ ಮೋರ್ಗಾನ್, ನಟಾಲಿ ಜರ್ಮನೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೌರವ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ರೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟೈನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐಸಿಸಿ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ)
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಇಂಡಿಯಾ)
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ಇಂಡಿಯಾ)
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ಇಂಡಿಯಾ)
9 ಪಂದ್ಯಗಳು, 217 ರನ್, 160.74 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್, 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, 217 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಪಾಂಡ್ಯ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವಾಡಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 256/4 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು.
ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ (ನಾಯಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)
ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಜಾಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (ಭಾರತ)
ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)
ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್)
ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ)
ಷಾಡ್ಲಿ ವಾನ್ ಶಾಲ್ಕ್ವಿಕ್ (12ನೇ ಆಟಗಾರ, ಯುಎಸ್ಎ)
