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- W, W, W, W, W.. ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು! ಆದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ
W, W, W, W, W.. ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು! ಆದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ದಬ್ಬಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಚಾಲೆಂಜ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು KZN Inland ಮತ್ತು Titans ನಡುವೆ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಚಾಡ್ ಲೇಕಾಕ್ (Chad Laycock) ಎಂಬ ಬೌಲರ್ KZN Inland ತಂಡ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಹೇಗಿತ್ತು ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್?
ಲೇಕಾಕ್ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಆ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದರು. ಸತತ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತಾಗ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಆದರೂ ಸೋಲು
ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ..KZN Inland ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಟಾನ್ 19.5 ಓವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 204 ರನ್ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ KZN Inland 183 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತು.
ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಕೆಟ್
ಲೇಕಾಕ್ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಲೇಕಾಕ್ ಒಟ್ಟು 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
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