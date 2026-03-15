ಧೋನಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್! ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದಿಂದ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವ ಮೂಲಕ ಸಂಜು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಸಂಜುಗೆ?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹವಾ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 7 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಹ್ಲಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ನಿಂತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 97 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ನಂತರ ಸಂಜು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ 18.0 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇವಲ 11.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಜು, ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 17.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌನದಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ವರೆಗೆ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲೇ ಕಳೆದರು. ಟೀಕೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್
"ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಂಜು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 97 ರನ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು.
ಧೋನಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ದಾಖಲೆಗಳು ಬ್ರೇಕ್
ಸಂಜು ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಸಾಧನೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ 17.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಧೋನಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 17.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದವು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಮೀರಿ ಸಂಜು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
